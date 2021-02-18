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Индикаторы

ZigZag Rsi - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Dodonov
Vitaly Dodonov

Vitaly Dodonov

4.2 (64)
7 кодов 1 тема 35 комментариев
Просмотров:
11998
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI. Логика индикатора проста. При смене тенденции, об этом факте говорит индикатор RSI Trend, мы ищем максимальную/ минимальную цены на участке предыдущей тенденции. Как только этот ценовой уровень будет найден, он сразу же будет отмечен индикатором ZigZag Rsi.


ZigZag Rsi


Параметры индикатора

RSI Period - соответствует периоду индикатора RSI

 


RSI Trend RSI Trend

Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.

MACD_lrma MACD_lrma

Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.

Ссылки на демо/реальные сигналы Ссылки на демо/реальные сигналы

Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.

3D график 3D график

Строим 3D графики