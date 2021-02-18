ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI. Логика индикатора проста. При смене тенденции, об этом факте говорит индикатор RSI Trend, мы ищем максимальную/ минимальную цены на участке предыдущей тенденции. Как только этот ценовой уровень будет найден, он сразу же будет отмечен индикатором ZigZag Rsi.









Параметры индикатора

RSI Period - соответствует периоду индикатора RSI



