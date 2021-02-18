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ZigZag Rsi - индикатор для MetaTrader 4
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ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI. Логика индикатора проста. При смене тенденции, об этом факте говорит индикатор RSI Trend, мы ищем максимальную/ минимальную цены на участке предыдущей тенденции. Как только этот ценовой уровень будет найден, он сразу же будет отмечен индикатором ZigZag Rsi.
Параметры индикатора
RSI Period - соответствует периоду индикатора RSI
RSI Trend
Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.MACD_lrma
Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.
Ссылки на демо/реальные сигналы
Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.3D график
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