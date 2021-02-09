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Индикаторы

SLine5 - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Nadein
Aleksandr Nadein

Aleksandr Nadein

3.8 (8)
25 продуктов 1 код 2 комментария
Просмотров:
11943
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.Все линии окрашены в разные цвета,для лучшего восприятию.В индикаторе присутствует 4 линии поддержки и 4 линии сопротивления,определяются по количеству свечей ,самая быстрая идет от 8 свечей,а самая большая 250.Все настройки идут в коде,в меню настроек ничего не вынесено.Индикатор может использовать в советнике в качестве фильтра или торговли от уровней на пробой определенных уровней свечи.



SLine5


    EA_ZoomErr_EURGBP EA_ZoomErr_EURGBP

    Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.

    cm MA 2 bar Signal cm MA 2 bar Signal

    Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие

    cm line alert cm line alert

    Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.

    MACD_lrma MACD_lrma

    Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.