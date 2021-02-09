Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.

Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие