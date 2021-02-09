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SLine5 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.Все линии окрашены в разные цвета,для лучшего восприятию.В индикаторе присутствует 4 линии поддержки и 4 линии сопротивления,определяются по количеству свечей ,самая быстрая идет от 8 свечей,а самая большая 250.Все настройки идут в коде,в меню настроек ничего не вынесено.Индикатор может использовать в советнике в качестве фильтра или торговли от уровней на пробой определенных уровней свечи.
Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.cm MA 2 bar Signal
Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие
Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.MACD_lrma
Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.