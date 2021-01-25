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EA_ZoomErr_EURGBP - эксперт для MetaTrader 4

DmrDimtriy
DmrDimtriy

DmrDimtriy

Работаю инженером автоматизации систем управления.
Хобби: медитация, программирование, велосипед, сноуборд, гитара, поэзия, домашние дела.
Увлекаюсь программированием на MQL4, MQL5
Хочу чтоб в будущем это принесло мне достаточную прибыль, и я мог больше времени посвящать
2 кода 8 комментариев
Просмотров:
11741
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Доброго времени суток уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию исходник для робота скальпера. Робот проходит тест за 20 лет на EURGBP для получения большей прибыли требует оптимизации и дополнительных стратегий. Котировки брал с Альпари.  

    cm MA 2 bar Signal cm MA 2 bar Signal

    Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие

    DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории DownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории

    Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).

    SLine5 SLine5

    Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.

    cm line alert cm line alert

    Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.