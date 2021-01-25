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EA_ZoomErr_EURGBP - эксперт для MetaTrader 4
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Доброго времени суток уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию исходник для робота скальпера. Робот проходит тест за 20 лет на EURGBP для получения большей прибыли требует оптимизации и дополнительных стратегий. Котировки брал с Альпари.
cm MA 2 bar Signal
Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действиеDownloadQuotes - ещё один скрипт загрузки истории
Скрипт загружает у текущего брокера доступную историю по указанному символу (всем символам) и по указанному таймфрейму (или всем).
SLine5
Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.cm line alert
Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.