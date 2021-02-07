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Советники

Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
2825
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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 Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

(реверс только на неттинговых счетах)


Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell

Правее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ  - OpenBuy

Левее  последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenBuyLimit

Левее  последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSellLimit

Левее  последнего бара, ниже цены Shift+ЛКМ - OpenSellStop

Левее  последнего бара, выше цены Shift+ЛКМ - OpenBuyStop 

"Tab+ЛКМ - Revers

CapsLock+ЛКМ - PositionClose and OrderDelete


При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике.

  

Выбор политики исполнения ордеров добавлен для тех кто торгует на Мосбирже  большим объёмом на малоликвидных инструментах.

Во второй советник добавлена функция безубытка (можно отключить). А так же перевод в безубыток при закрытии позиции частично (нельзя отключить).

Безубыток ещё не тестировался, но должен корректно работать только на неттинговых счетах либо хэджинг  если открыта только одна позиция.


MAOnVolumesOnMA MAOnVolumesOnMA

Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

Trading Plan Trading Plan

Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

iDEMA hopper simple iDEMA hopper simple

Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

Force Color Force Color

Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммы