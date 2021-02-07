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Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. - эксперт для MetaTrader 5
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Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
(реверс только на неттинговых счетах)
Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenSell
Правее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuy
Левее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuyLimit
Левее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenSellLimit
Левее последнего бара, ниже цены Shift+ЛКМ - OpenSellStop
Левее последнего бара, выше цены Shift+ЛКМ - OpenBuyStop
"Tab+ЛКМ - Revers
CapsLock+ЛКМ - PositionClose and OrderDelete
При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике.
Выбор политики исполнения ордеров добавлен для тех кто торгует на Мосбирже большим объёмом на малоликвидных инструментах.
Во второй советник добавлена функция безубытка (можно отключить). А так же перевод в безубыток при закрытии позиции частично (нельзя отключить).
Безубыток ещё не тестировался, но должен корректно работать только на неттинговых счетах либо хэджинг если открыта только одна позиция.
Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)Trading Plan
Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)
Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)Force Color
Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммы