Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

(реверс только на неттинговых счетах)





Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenSell

Правее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuy

Левее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuyLimit

Левее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenSellLimit

Левее последнего бара, ниже цены Shift+ЛКМ - OpenSellStop

Левее последнего бара, выше цены Shift+ЛКМ - OpenBuyStop

"Tab+ЛКМ - Revers

CapsLock+ЛКМ - PositionClose and OrderDelete





При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике.



Выбор политики исполнения ордеров добавлен для тех кто торгует на Мосбирже большим объёмом на малоликвидных инструментах.

Во второй советник добавлена функция безубытка (можно отключить). А так же перевод в безубыток при закрытии позиции частично (нельзя отключить).

Безубыток ещё не тестировался, но должен корректно работать только на неттинговых счетах либо хэджинг если открыта только одна позиция.



