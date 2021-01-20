Идея индикатора

Доработка первой версии ( Stochastic Intersection Main and Signal ) - теперь линии двух цветов в зависимости от типа пересечения (сверху вниз или снизу вверх).

Индикатор на основе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "Stoch Vline" + дата бара:





Рис. 1. Stochastic Intersection Main and Signal 2

В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):





Рис. 2. Stochastic Intersection Main and Signal 2



