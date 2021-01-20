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Индикаторы

Stochastic Intersection Main and Signal 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2248
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Доработка первой версии ( Stochastic Intersection Main and Signal ) - теперь линии двух цветов в зависимости от типа пересечения (сверху вниз или снизу вверх).

Индикатор на основе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "Stoch  Vline" + дата бара:

Stochastic Intersection Main and Signal 2

Рис. 1. Stochastic Intersection Main and Signal 2

В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):

Stochastic Intersection Main and Signal 2

Рис. 2. Stochastic Intersection Main and Signal 2


MACD Threshold Value Alert MACD Threshold Value Alert

Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Развитие версии 'MACD Threshold Value'

NoiseEliminationTechnology NoiseEliminationTechnology

Опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Dec. 2020 (16-18).

Spread Informer Spread Informer

Этот эксперт собирает информацию о спреде и и показывает статистику на графике. При завершении работы эксперта, он печатает всю статистику в журнал, что может быть полезным для Тестера Стратегий.

iDEMA Intersection iDEMA Intersection

Стратегия на пересечении двух индикаторов iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)