Индикаторы

iChartsSwitchSymbol - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3308
(23)
При присоединении индикатора на график в комментарии появляется надпись "Drag symbol here".

Если перетащить на этот график символ из окна обзора рынка, переключение символа произойдет на всех графиках.

iChartsSwitchSymbol

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET) Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET)

Пусть вам необходимо показывать на графике только часть изображения в каждый момент времени, а ненужную часть просто скрыть. Для этого можно использовать "скользящее окно", или по-другому, прямоугольную область видимости изображения.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Morning/Evening Stars + RSI Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Morning/Evening Stars + RSI

Торговые сигналы свечных моделей "Morning Star/Evening Star" (Утренняя звезда/Вечерняя звезда) с подтверждением от индикатора RSI (Relative Strength Index).

DRAW_NONE DRAW_NONE

Стиль DRAW_NONE предназначен для тех случаев, когда значения буфера необходимо рассчитывать и показывать в "Окне данных", но само отображение на графике не требуется.

DRAW_LINE DRAW_LINE

Стиль DRAW_LINE рисует заданным цветом линию по значениям индикаторного буфера.