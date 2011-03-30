Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iChartsSwitchSymbol - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3308
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
При присоединении индикатора на график в комментарии появляется надпись "Drag symbol here".
Если перетащить на этот график символ из окна обзора рынка, переключение символа произойдет на всех графиках.
Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET)
Пусть вам необходимо показывать на графике только часть изображения в каждый момент времени, а ненужную часть просто скрыть. Для этого можно использовать "скользящее окно", или по-другому, прямоугольную область видимости изображения.Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Morning/Evening Stars + RSI
Торговые сигналы свечных моделей "Morning Star/Evening Star" (Утренняя звезда/Вечерняя звезда) с подтверждением от индикатора RSI (Relative Strength Index).