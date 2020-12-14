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Индикаторы

ZigzagX - индикатор для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
3089
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Модификация стандартного индикатора ZigzagColor, для вывода точек консолидации с разным периодом (12*X,5*X,3*X), X = 1,2,4,8,16.

Точки консолидации - дополнительный сигнал для возможного разворота тренда.


MACD Historgamm Inputs MACD Historgamm Inputs

Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Calendar Calendar

Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.

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Сервис для перелистывания графиков.

iMA crossover august iMA crossover august

Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)