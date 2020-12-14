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Индикаторы

MACD Historgamm Inputs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2082
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Часто при тестирования хочется видеть iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) сразу с настроенной толщиной гистограммы и настроенным цветом - поэтому в данном коде я вынес настройки цвета гистограммы (два цвета для двух трендов), толщины гистограммы, цвета сигнальной линии, толщины сигнальной  линии и стиля сигнальной линии во входные параметры.

Пример:

Вот какой вид имеет индикатор при добавлении его на график при помощи эксперта:

MACD Historgamm Inputs

Рис. 1. MACD Historgamm Inputs добавленный на график из эксперта

Сразу из эксперта настраиваются цвета гистограммы и толщина гистограммы.



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