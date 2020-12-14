Описание

Часто при тестирования хочется видеть iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) сразу с настроенной толщиной гистограммы и настроенным цветом - поэтому в данном коде я вынес настройки цвета гистограммы (два цвета для двух трендов), толщины гистограммы, цвета сигнальной линии, толщины сигнальной линии и стиля сигнальной линии во входные параметры.

Пример:

Вот какой вид имеет индикатор при добавлении его на график при помощи эксперта:





Рис. 1. MACD Historgamm Inputs добавленный на график из эксперта

Сразу из эксперта настраиваются цвета гистограммы и толщина гистограммы.







