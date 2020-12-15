CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Next Servise - эксперт для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
1993
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Устанавливается как сервис (\MQL5\Services\), предназначен для перелистывания графиков с заданным интервалом (по умолчанию 10 секунд). 


 


ZigzagX ZigzagX

Модификация стандартного индикатора ZigzagColor.

MACD Historgamm Inputs MACD Historgamm Inputs

Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

iMA crossover august iMA crossover august

Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

MultiCurrency Close All MultiCurrency Close All

Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли