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Next Servise - эксперт для MetaTrader 5
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Устанавливается как сервис (\MQL5\Services\), предназначен для перелистывания графиков с заданным интервалом (по умолчанию 10 секунд).
ZigzagX
Модификация стандартного индикатора ZigzagColor.MACD Historgamm Inputs
Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
iMA crossover august
Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)MultiCurrency Close All
Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли