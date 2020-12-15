Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли