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iMA crossover august - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2361
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Сигнал от пересечения двух iMA (Moving Average, MA) ищется только в момент рождения нового бара (это не настраивается). Расчёт уровней Стоп лосс и Тейк профит динамический - по индикатору iATR (Average True Range, ATR). Трейлинга нет.

Стоп лосс и Тейк профит рассчитываются в момент получения сигнала: значение iATR умножается на 'Multiplier for Stop Loss' и 'Multiplier for Take Profit' соответственно. По умолчанию торговая система настроена на такие параметры: при получении сигнала закрывать противоположную позицию ('Positions: Close opposite' выставлен в 'true').

Торговые сигналы:

  • сигнал BUY: быстрая iMA пересекает медленную снизу вверх
  • сигнал SELL: быстрая iMA пересекает медленную сверху вниз

iMA crossover august

Рис. 1. iMA crossover august


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Next Servise Next Servise

Сервис для перелистывания графиков.

ZigzagX ZigzagX

Модификация стандартного индикатора ZigzagColor.

MultiCurrency Close All MultiCurrency Close All

Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли

OHLC Previous Candle OHLC Previous Candle

Четыре горизонтальные линии ( OBJ_HLINE ) по OHLC предыдущей свечи