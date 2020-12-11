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BEST CORRELATION - скрипт для MetaTrader 5
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Для более быстрого подбора пар написал скрипт BEST CORRELATION
Он перебирает все пары, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.
Вам достаточно выбрать наиболее подходящие по торговым условиям пары
Зеленым выделены пары с положительной (прямой) корреляцией выше заданного порога
Красным выделены пары с отрицательной (обратной) корреляцией выше заданного порога
MA Inputs
Индикатор iMA с настройками линии из советникаiRVI Martingale
Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)
Calendar
Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.MACD Historgamm Inputs
Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)