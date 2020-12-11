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BEST CORRELATION - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2508
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для более быстрого подбора пар написал скрипт BEST CORRELATION

Он перебирает все пары, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.

Вам достаточно выбрать наиболее подходящие по торговым условиям пары

Зеленым выделены пары с положительной (прямой) корреляцией выше заданного порога
Красным выделены пары с отрицательной (обратной) корреляцией выше заданного порога

    MA Inputs MA Inputs

    Индикатор iMA с настройками линии из советника

    iRVI Martingale iRVI Martingale

    Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

    Calendar Calendar

    Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.

    MACD Historgamm Inputs MACD Historgamm Inputs

    Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)