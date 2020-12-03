Описание

Панель выводящая информацию по ценам от указанной ('Start Time') даты. Ищется максимальная цена и минимальная цена на текущем таймфрейме и текущем символе. Записывается время открытия бара на котором найдена цена (максимальная или минимальная от указанной даты).





Рис. 1. High Low Range Panel