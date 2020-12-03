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High Low Range Panel - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Панель выводящая информацию по ценам от указанной ('Start Time') даты. Ищется максимальная цена и минимальная цена на текущем таймфрейме и текущем символе. Записывается время открытия бара на котором найдена цена (максимальная или минимальная от указанной даты).
Рис. 1. High Low Range Panel
2 MAs Other TimeFrame
Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймовMA Other TimeFrame
Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.
Live positions to csv
Скрипт сохраняет информацию по позициям в scv файлCleaning All Charts
Скрипт очищает все графики