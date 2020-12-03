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Индикаторы

High Low Range Panel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2699
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Описание

Панель выводящая информацию по ценам от указанной ('Start Time') даты. Ищется максимальная цена и минимальная цена на текущем таймфрейме и текущем символе. Записывается время открытия бара на котором найдена цена (максимальная или минимальная от указанной даты).

    High Low Range Panel

    Рис. 1. High Low Range Panel

      2 MAs Other TimeFrame 2 MAs Other TimeFrame

      Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов

      MA Other TimeFrame MA Other TimeFrame

      Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.

      Live positions to csv Live positions to csv

      Скрипт сохраняет информацию по позициям в scv файл

      Cleaning All Charts Cleaning All Charts

      Скрипт очищает все графики