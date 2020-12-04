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Live positions to csv - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2507
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Описание скрипта

Скрипт создает csv файл 'File name' в папке 'Common Data Folder' и записывает информацию по позициям. В параметрах скрипта можно выбрать какие колонки записывать:

Live positions to csv

Рис. 1. Live positions to csv

    High Low Range Panel High Low Range Panel

    Информационная панель: выводит максимальную и минимальную цену от указанной даты

    2 MAs Other TimeFrame 2 MAs Other TimeFrame

    Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов

    Cleaning All Charts Cleaning All Charts

    Скрипт очищает все графики

    Цвета Дней Цвета Дней

    Пятёрышные Цвета Дней