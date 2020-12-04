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Live positions to csv - скрипт для MetaTrader 5
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Описание скрипта
Скрипт создает csv файл 'File name' в папке 'Common Data Folder' и записывает информацию по позициям. В параметрах скрипта можно выбрать какие колонки записывать:
Рис. 1. Live positions to csv
High Low Range Panel
Информационная панель: выводит максимальную и минимальную цену от указанной даты2 MAs Other TimeFrame
Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов
Cleaning All Charts
Скрипт очищает все графикиЦвета Дней
Пятёрышные Цвета Дней