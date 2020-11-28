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Индикаторы

Bars Inside - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1942
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Описание

Главная мысль индикатора: при клике на баре (допустим это бар D1) отобразить линейный график по ценам Close таймфрейма M1.

    Bars Inside

    Рис. 1. Bars Inside


      Semaphore MAMA Semaphore MAMA

      Cигнальный Индикатор - при пересечении двух МА

      BrainMacd BrainMacd

      семафорный Индикатор -------------------------------------------------- input int InpMaPeriod=14; // Moving period input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Moving average method input ENUM_APPLIED_PRICE InpMaPrice=PRICE_CLOSE; // Moving Applied price input int InpFastEMA=10; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=15; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=13; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing

      MACD Stochastic Coral MACD Stochastic Coral

      Индикатор для поиска сигнала. Четыре Индикатора заложено в алгоритм.

      Reflex and Trendflex Reflex and Trendflex

      Индикаторы Reflex и Trendflex опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Feb. 2020 (6-8).