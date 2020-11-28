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Bars Inside - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Главная мысль индикатора: при клике на баре (допустим это бар D1) отобразить линейный график по ценам Close таймфрейма M1.
Рис. 1. Bars Inside
Cигнальный Индикатор - при пересечении двух МАBrainMacd
семафорный Индикатор -------------------------------------------------- input int InpMaPeriod=14; // Moving period input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Moving average method input ENUM_APPLIED_PRICE InpMaPrice=PRICE_CLOSE; // Moving Applied price input int InpFastEMA=10; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=15; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=13; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing
Индикатор для поиска сигнала. Четыре Индикатора заложено в алгоритм.Reflex and Trendflex
Индикаторы Reflex и Trendflex опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Feb. 2020 (6-8).