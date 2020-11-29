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Индикаторы

MACD Stochastic Coral - индикатор для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2944
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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MACD Stochastic Coral.PNG

//---
input group             "---- MACD ----"
input bool               InpMACD=false;               // Off
input int                InpFastEMA=12;               // Fast EMA period
input int                InpSlowEMA=26;               // Slow EMA period
input int                InpSignalSMA=9;              // Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
input group             "---- Stochastic ----"
input bool               InpStochastic=false;         // Off
input int                InpKPeriod=50;               // K period
input int                InpDPeriod=20;               // D period
input int                InpSlowing=10;               // Slowing
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;        // MA Method
input ENUM_STO_PRICE     InpStoPrice=STO_LOWHIGH;     // PriceCoral
input group             "---- Coral+MA ----"
input bool               InpCoral=true;               // Off
input double             InpCoeff=0.14;               // Coefficient
input ENUM_APPLIED_PRICE InpCoralPrice=PRICE_CLOSE;   // Applied price
input int                InpMAPeriod=14;              // Period
input int                InpMAShift=0;                // Shift
input ENUM_MA_METHOD     InpSMMethod=MODE_SMA;        // Method
input ENUM_APPLIED_PRICE InpSMPrice=PRICE_CLOSE;      // Applied price
input bool               Inpyna=false;                // 1 MA>Coral
input bool               Inpdoy=true;                 // 2 MA<Coral
input bool               Inptrei=false;               // 3 Coral><Coral
//---
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