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MACD Stochastic Coral - индикатор для MetaTrader 5
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//--- input group "---- MACD ----" input bool InpMACD=false; // Off input int InpFastEMA=12; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=26; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=9; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input group "---- Stochastic ----" input bool InpStochastic=false; // Off input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // MA Method input ENUM_STO_PRICE InpStoPrice=STO_LOWHIGH; // PriceCoral input group "---- Coral+MA ----" input bool InpCoral=true; // Off input double InpCoeff=0.14; // Coefficient input ENUM_APPLIED_PRICE InpCoralPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpMAPeriod=14; // Period input int InpMAShift=0; // Shift input ENUM_MA_METHOD InpSMMethod=MODE_SMA; // Method input ENUM_APPLIED_PRICE InpSMPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input bool Inpyna=false; // 1 MA>Coral input bool Inpdoy=true; // 2 MA<Coral input bool Inptrei=false; // 3 Coral><Coral //---
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