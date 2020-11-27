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Индикаторы

BrainMacd - индикатор для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2045
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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BrainMacd бэктест

BrainMacd график

    Ehlers Fisher transform EA Ehlers Fisher transform EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Ehlers Fisher transform (original) '

    Fibonaci RR Fibonaci RR

    Скрипт наносит объект FIBO с разметкой для позиции BUY

    Semaphore MAMA Semaphore MAMA

    Cигнальный Индикатор - при пересечении двух МА

    Bars Inside Bars Inside

    Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic