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Fibonaci RR - скрипт для MetaTrader 5
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Описание
Нанести объект OBJ_FIBO с разметкой уровней для торговли по BUY
Рис. 1. Fibonaci RR
Советник-утилита: простой трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)MA Increment
Разница между ценой (цена из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и индикатором iMA (Moving Average,MA)
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Ehlers Fisher transform (original) 'BrainMacd
семафорный Индикатор -------------------------------------------------- input int InpMaPeriod=14; // Moving period input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Moving average method input ENUM_APPLIED_PRICE InpMaPrice=PRICE_CLOSE; // Moving Applied price input int InpFastEMA=10; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=15; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=13; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing