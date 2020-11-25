Идея утилиты

По индикатору iMA (Moving Average, MA) в момент рождения нового бара передвигать Стоп лосс для прибыльной позиции.

Описание:

Минимальное расстояние от текущей цены позиции до Стоп лосс (то есть до значения индикатора Moving Average на баре #1) задаётся в параметре 'Trailing Stop'. На рисунке 1 показана позиции BUY, у которой изначально Стоп лосс не был установлен:





Рис. 1. Трейлинг позиции BUY

в случае 1 трейлинг не будет применён - так как не выполняется условия минимального расстояния ( ' Trailing Stop ' ) от текущей цены позиции до MA #1

) от текущей цены позиции до MA #1 в случае 2 трейлинг будет совершен, так как расстояние от текущей цены позиции до MA #1 явно больше чем ' Trailing Stop ' и Стоп лосс будет размещен по цене MA на баре #1

Трейлинг осуществляется только для прибыльной позиции, но при этом Стоп лосс может выставляться с убытком (например имеем прибыльную позицию BUY и Стоп лосс для неё выставится ниже цены открытия позиции - таким образом, если сработает Стоп лосс, то позиция закроется с убытком). Пример срабатывания Стоп лосса с убытком:





Рис. 2. Simple iMA Trailing



