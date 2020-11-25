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Simple iMA Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
По индикатору iMA (Moving Average, MA) в момент рождения нового бара передвигать Стоп лосс для прибыльной позиции.
Описание:
Минимальное расстояние от текущей цены позиции до Стоп лосс (то есть до значения индикатора Moving Average на баре #1) задаётся в параметре 'Trailing Stop'. На рисунке 1 показана позиции BUY, у которой изначально Стоп лосс не был установлен:
Рис. 1. Трейлинг позиции BUY
- в случае 1 трейлинг не будет применён - так как не выполняется условия минимального расстояния ('Trailing Stop') от текущей цены позиции до MA #1
- в случае 2 трейлинг будет совершен, так как расстояние от текущей цены позиции до MA #1 явно больше чем 'Trailing Stop' и Стоп лосс будет размещен по цене MA на баре #1
Трейлинг осуществляется только для прибыльной позиции, но при этом Стоп лосс может выставляться с убытком (например имеем прибыльную позицию BUY и Стоп лосс для неё выставится ниже цены открытия позиции - таким образом, если сработает Стоп лосс, то позиция закроется с убытком). Пример срабатывания Стоп лосса с убытком:
Рис. 2. Simple iMA Trailing
Разница между ценой (цена из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и индикатором iMA (Moving Average,MA)Bill Williams 2
Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')
Скрипт наносит объект FIBO с разметкой для позиции BUYEhlers Fisher transform EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Ehlers Fisher transform (original) '