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Simple iMA Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2656
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея утилиты

По индикатору iMA (Moving Average, MA) в момент рождения нового бара передвигать Стоп лосс для прибыльной позиции.

Описание:

Минимальное расстояние от текущей цены позиции до Стоп лосс (то есть до значения индикатора Moving Average на баре #1) задаётся в параметре 'Trailing Stop'. На рисунке 1 показана позиции BUY, у которой изначально Стоп лосс не был установлен:

    Simple iMA Trailing

    Рис. 1. Трейлинг позиции BUY

    • в случае 1 трейлинг не будет применён - так как не выполняется условия минимального расстояния ('Trailing Stop') от текущей цены позиции до MA #1
    • в случае 2 трейлинг будет совершен, так как расстояние от текущей цены позиции до MA #1 явно больше чем 'Trailing Stop' и Стоп лосс будет размещен по цене MA на баре #1

    Трейлинг осуществляется только для прибыльной позиции, но при этом Стоп лосс может выставляться с убытком (например имеем прибыльную позицию BUY и Стоп лосс для неё выставится ниже цены открытия позиции - таким образом, если сработает Стоп лосс, то позиция закроется с убытком). Пример срабатывания Стоп лосса с убытком:

    Simple iMA Trailing

    Рис. 2. Simple iMA Trailing


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