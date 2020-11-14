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Simple Profit By Periods Panel 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника-утилиты
Простая панель на базе графических объектов OBJ_LABEL. Панель выводит прибыль (суммарно и в процентах) по торговому счёту за день, за неделю и за месяц. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.
Дополнительно выводится сумма сделок за день, за неделю и за месяц.
Рис. 1. Simple Profit By Periods Panel 2
Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'Morning Star
Индикатор отображает паттерн 'Morning Star'
Индикатор отображает график в виде точекClose Balance Equity 2
Советник - утилита. Закрытие позиций по достижению прибыли (по балансу или по средствам)