CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Simple Profit By Periods Panel 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1939
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея советника-утилиты

Простая панель на базе графических объектов OBJ_LABEL. Панель выводит прибыль (суммарно и в процентах) по торговому счёту за день, за неделю и за месяц. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.

Дополнительно выводится сумма сделок за день, за неделю и за месяц.  

Simple Profit By Periods Panel 2

Рис. 1. Simple Profit By Periods Panel 2

    Stochastic Intersection Main and Signal Stochastic Intersection Main and Signal

    Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'

    Morning Star Morning Star

    Индикатор отображает паттерн 'Morning Star'

    Dot Bars Dot Bars

    Индикатор отображает график в виде точек

    Close Balance Equity 2 Close Balance Equity 2

    Советник - утилита. Закрытие позиций по достижению прибыли (по балансу или по средствам)