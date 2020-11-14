Идея советника-утилиты

Простая панель на базе графических объектов OBJ_LABEL. Панель выводит прибыль (суммарно и в процентах) по торговому счёту за день, за неделю и за месяц. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.

Дополнительно выводится сумма сделок за день, за неделю и за месяц.





Рис. 1. Simple Profit By Periods Panel 2