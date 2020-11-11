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Morning Star - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать на графике паттерн 'Morning Star' (Утренняя звезда):
Рис. 1. Индикатор 'Morning Star'
Индикатор имеет несколько настроек, что позволяет использовать его как для рынка Forex так и для биржевых символов: 'Gap', 'Candle 2 type' и 'Candle sizes'.
Параметр 'Gap':
Рис. 2. Morning Star 'Gap' = 'true'
Параметр 'Candle 2 type':
Рис. 3. Morning Star 'Candle 2 type' = 'true'
Параметр 'Candle sizes':
Рис. 4. Morning Star 'Candle sizes' = 'true'
Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибылиiAMA Shifting
Торговая стратегия по индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) - сигнал при отступе цены от индикатора
Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'Simple Profit By Periods Panel 2
Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодов