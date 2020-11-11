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Индикаторы

Morning Star - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3224
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Показать на графике паттерн 'Morning Star' (Утренняя звезда):

Morning Star

Рис. 1. Индикатор 'Morning Star'


Индикатор имеет несколько настроек, что позволяет использовать его как для рынка Forex так и для биржевых символов:  'Gap', 'Candle 2 type' и 'Candle sizes'.

Параметр 'Gap':

Morning Star Gap

Рис. 2. Morning Star 'Gap' = 'true'


Параметр 'Candle 2 type':

Morning Star Candle 2 type

Рис. 3. Morning Star 'Candle 2 type' = 'true'


Параметр 'Candle sizes':

Morning Star Candle sizes

Рис. 4. Morning Star 'Candle sizes' = 'true'

    Close all positions when profit is reached Close all positions when profit is reached

    Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибыли

    iAMA Shifting iAMA Shifting

    Торговая стратегия по индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) - сигнал при отступе цены от индикатора

    Stochastic Intersection Main and Signal Stochastic Intersection Main and Signal

    Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'

    Simple Profit By Periods Panel 2 Simple Profit By Periods Panel 2

    Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодов