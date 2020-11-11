Идея индикатора

Показать на графике паттерн 'Morning Star' (Утренняя звезда):





Рис. 1. Индикатор 'Morning Star'





Индикатор имеет несколько настроек, что позволяет использовать его как для рынка Forex так и для биржевых символов: 'Gap', 'Candle 2 type' и 'Candle sizes'.

Параметр 'Gap':

Рис. 2. Morning Star 'Gap' = 'true'





Параметр 'Candle 2 type':

Рис. 3. Morning Star 'Candle 2 type' = 'true'





Параметр 'Candle sizes':

Рис. 4. Morning Star 'Candle sizes' = 'true'