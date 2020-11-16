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Dot Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить каждый бар в виде только одной точки. Тип расчета цены берется из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE (задаётся в параметре 'Type of price').
Рис. 1. Индикатор 'Dot Bars'
Simple Profit By Periods Panel 2
Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодовStochastic Intersection Main and Signal
Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'
Close Balance Equity 2
Советник - утилита. Закрытие позиций по достижению прибыли (по балансу или по средствам)Close all Equity control
Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции