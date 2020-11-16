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Индикаторы

Dot Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2225
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить каждый бар в виде только одной точки. Тип расчета цены берется из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE (задаётся в параметре 'Type of price').

Dot Bars

Рис. 1. Индикатор 'Dot Bars'

    Simple Profit By Periods Panel 2 Simple Profit By Periods Panel 2

    Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодов

    Stochastic Intersection Main and Signal Stochastic Intersection Main and Signal

    Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'

    Close Balance Equity 2 Close Balance Equity 2

    Советник - утилита. Закрытие позиций по достижению прибыли (по балансу или по средствам)

    Close all Equity control Close all Equity control

    Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции