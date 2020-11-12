Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Intersection Main and Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2430
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор на основе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "Stoch Vline" + дата бара:
Рис. 1. Stochastic Intersection Main and Signal
В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):
Рис. 2. Stochastic Intersection Main and Signal
Morning Star
Индикатор отображает паттерн 'Morning Star'Close all positions when profit is reached
Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибыли
Simple Profit By Periods Panel 2
Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодовDot Bars
Индикатор отображает график в виде точек