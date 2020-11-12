CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic Intersection Main and Signal - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2430
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор на основе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "Stoch Vline" + дата бара:

Stochastic Intersection Main and Signal

Рис. 1. Stochastic Intersection Main and Signal

В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):

Stochastic Intersection Main and Signal

Рис. 2. Stochastic Intersection Main and Signal


Morning Star Morning Star

Индикатор отображает паттерн 'Morning Star'

Close all positions when profit is reached Close all positions when profit is reached

Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибыли

Simple Profit By Periods Panel 2 Simple Profit By Periods Panel 2

Советник-утилита. Показывает суммарную прибыль за несколько периодов (сумму и в %), количество сделок за несколько периодов

Dot Bars Dot Bars

Индикатор отображает график в виде точек