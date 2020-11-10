CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Close all positions when profit is reached - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2388
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник - утилита

Советник закрывает все позиции при достижении суммарной прибыли 'Target Profit' (задаётся в деньгах). 

Параметр 'Close:'

  • если указать 'true', суммарная прибыль будет будет считать только для позиций открытых по текущему символу (текущий символ - символ на графике которого запущен эксперт)
  • если указать 'false', то суммарная прибыль будет считаться для всех позиций по всем символам

Параметр 'Search signals' - задаёт интервал проверки суммарной прибыли в секундах. Если задать значение меньшее '10' секунд, то проверка прибыли будет ТОЛЬКО в момент рождения нового бара. 

ВНИМАНИЕ: расчёт интервала проверки суммарной прибыль идёт ВСЕГДА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО СИМВОЛА!

Параметр 'Magic number' задаёт уникальный идентификатор для эксперта 'Close all positions when profit is reached'

Close all positions when profit is reached

Рис. 1. Close all positions when profit is reached

iAMA Shifting iAMA Shifting

Торговая стратегия по индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) - сигнал при отступе цены от индикатора

BetterVolume 1.5a Alerts BetterVolume 1.5a Alerts

Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа.

Morning Star Morning Star

Индикатор отображает паттерн 'Morning Star'

Stochastic Intersection Main and Signal Stochastic Intersection Main and Signal

Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'