Советник - утилита

Советник закрывает все позиции при достижении суммарной прибыли 'Target Profit' (задаётся в деньгах).

Параметр 'Close:'

если указать ' true ', суммарная прибыль будет будет считать только для позиций открытых по текущему символу (текущий символ - символ на графике которого запущен эксперт)

', суммарная прибыль будет будет считать только для позиций открытых по текущему символу (текущий символ - символ на графике которого запущен эксперт) если указать 'false', то суммарная прибыль будет считаться для всех позиций по всем символам

Параметр 'Search signals' - задаёт интервал проверки суммарной прибыли в секундах. Если задать значение меньшее '10' секунд, то проверка прибыли будет ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.

ВНИМАНИЕ: расчёт интервала проверки суммарной прибыль идёт ВСЕГДА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО СИМВОЛА!



Параметр 'Magic number' задаёт уникальный идентификатор для эксперта 'Close all positions when profit is reached'





Рис. 1. Close all positions when profit is reached