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Индикаторы

Days of the week color v2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие первой версии Days of the week color. В версии '2' добавлено: теперь каждый день недели удобно включать/отключать через входные параметры (ранее это можно было делать только если в параметрах индикатора назначить дню недели цвет 'NONE').

Если день недели был выключен, а затем Вы его снова включите - день недели восстановит цвет по умолчанию.

Days of the week color v2

Рис. 1. Days of the week color v2

На анимации показано, что отключив все дни кроме пятницы, становится удобно проводить визуальный анализ пятничных баров.

The 3 Pole Butterworth Filter The 3 Pole Butterworth Filter

Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196)

Three High Low Days Three High Low Days

Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low

BetterVolume 1.5a Alerts BetterVolume 1.5a Alerts

Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа.

iAMA Shifting iAMA Shifting

Торговая стратегия по индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) - сигнал при отступе цены от индикатора