Идея индикатора

Развитие первой версии Days of the week color. В версии '2' добавлено: теперь каждый день недели удобно включать/отключать через входные параметры (ранее это можно было делать только если в параметрах индикатора назначить дню недели цвет 'NONE').

Если день недели был выключен, а затем Вы его снова включите - день недели восстановит цвет по умолчанию.





Рис. 1. Days of the week color v2

На анимации показано, что отключив все дни кроме пятницы, становится удобно проводить визуальный анализ пятничных баров.