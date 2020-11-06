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Days of the week color v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие первой версии Days of the week color. В версии '2' добавлено: теперь каждый день недели удобно включать/отключать через входные параметры (ранее это можно было делать только если в параметрах индикатора назначить дню недели цвет 'NONE').
Если день недели был выключен, а затем Вы его снова включите - день недели восстановит цвет по умолчанию.
Рис. 1. Days of the week color v2
На анимации показано, что отключив все дни кроме пятницы, становится удобно проводить визуальный анализ пятничных баров.
Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196)Three High Low Days
Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low
Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа.iAMA Shifting
Торговая стратегия по индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) - сигнал при отступе цены от индикатора