Объемный анализ — это вид анализа, который применяется на акциях, фьючерсах и криптовалютах, но с успехом может использоваться и для торговли на рынке Forex. Преимуществом такого подхода в анализе является то, что по сравнению со стандартными инструментами технического анализа в объемном анализе используются объемы торговых операций, а так как настоящих объемов на рынке Forex не существует, использовать можно индикатор Better Volume.





Индикатор Better Volume 1.5 позволяет увидеть перевес сил на рынке (перевес покупателей и продавцов), а также общую картину текущей ситуации за счет объемов. Большие объемы, формирующиеся на рынке, однозначно говорят об интересе «крупных игроков» к рынку или торговому активу, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего бычьего или медвежьего тренда, так как именно такие игроки (финансовые организации, банки, хедж-фонды) начинают и заканчивают тренды на рынке в большинстве случаев.





Валютный рынок Forex децентрализован и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно, поэтому реальные объемы и тиковые объемы существенно отличаются друг от друга. Чтобы качественно анализировать возможное поведение валютных пар, был разработан индикатор тиковых объемов Better Volume, который использует абсолютно другой алгоритм в отличие от стандартного индикатора Volumes в терминале MetaTrader 5. Данный индикатор строит свои значения по тикам, которые доступны в каждом терминале и поэтому нет необходимости в поставке реальных биржевых объемов. Тик — это минимальная величина движения инструмента (чаще всего последний знак после запятой). Благодаря алгоритму индикатора Better Volume появляется возможность оценивать текущую ситуацию на рынке и потенциал будущего движения.

Индикатор Better Volume 1.5 окрашивает столбики в различные цвета по определенным параметрам, которые можно использовать для анализа любого рынка и любого актива.

Виды и значения цветов индикатора Better Volume:

Голубой цвет. Этот цвет говорит о том, что на рынке на данный момент не происходит ничего необычного и цена движется без участия "крупных игроков".

Желтый цвет. Столбики с этим цветом чаще всего являются меньше остальных и этот цвет говорит о том, что объем на данный момент очень мал. Такие ситуации свойственны для окончания коррекций или окончания трендов.

Зеленый цвет. Столбики с таким цветом обычно означают наличие крупного объема, хотя сами при этом могут быть не больше, чем предыдущие значения. В моменты появления зеленых столбиков множество трейдеров или «крупные игроки» могут закрывать или открывать позиции. Однако не стоит думать, что цена сразу развернется, так как на рынке существует множество и других факторов, которые влияют на цену.

Красный цвет. Данный цвет означает, что на рынке сейчас преобладают покупатели и наблюдается явный перевес сил, поэтому такие столбики будут более высокими по сравнению с предыдущими значениями. После столбиков красного цвета часто можно видеть разворот или коррекцию.

Белый цвет. Этот цвет означает перевес продавцов на рынке и имеет тот же алгоритм, что и красный цвет. После таких столбиков также чаще всего можно наблюдать разворот или коррекцию.

Так как объемы Better Volume являются индикатором, который не дает точных сигналов, торговать по нему сложнее, чем по другим индикаторам, но, если понять, как он работает, можно будет без проблем проводить качественный анализ и торговать при помощи лишь этого индикатора.