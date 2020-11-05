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Индикаторы

The 3 Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2092
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор был создан John Ehlers и описан в его книге "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures",  стр.196. Это один из его многочисленных фильтров, отсекающих шум и представляет собой скользящую среднюю. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


Three High Low Days Three High Low Days

Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low

MACD Intersection Main and Signal MACD Intersection Main and Signal

Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'

Days of the week color v2 Days of the week color v2

Развитие первой версии

BetterVolume 1.5a Alerts BetterVolume 1.5a Alerts

Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа.