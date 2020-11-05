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The 3 Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
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Индикатор был создан John Ehlers и описан в его книге "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр.196. Это один из его многочисленных фильтров, отсекающих шум и представляет собой скользящую среднюю. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам LowMACD Intersection Main and Signal
Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'
Развитие первой версииBetterVolume 1.5a Alerts
Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа.