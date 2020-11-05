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Индикаторы

Three High Low Days - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2426
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

По мотивам индикатора Open Open Days - только теперь строится шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low. В данном индикаторе я не стал искать бар на котором была самая высокая или самая низкая цена - в данном случае используется единое время: время открытия дневного бара. На мой взгляд получилось нестандартное отображение дневного канала:

Three High Low Days

Рис. 1. Three High Low Days

MACD Intersection Main and Signal MACD Intersection Main and Signal

Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'

Open Open Days Open Open Days

Работа с трендовыми линиями ( OBJ_TREND )

The 3 Pole Butterworth Filter The 3 Pole Butterworth Filter

Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196)

Days of the week color v2 Days of the week color v2

Развитие первой версии