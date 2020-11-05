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Three High Low Days - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
По мотивам индикатора Open Open Days - только теперь строится шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low. В данном индикаторе я не стал искать бар на котором была самая высокая или самая низкая цена - в данном случае используется единое время: время открытия дневного бара. На мой взгляд получилось нестандартное отображение дневного канала:
Рис. 1. Three High Low Days
MACD Intersection Main and Signal
Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'Open Open Days
Работа с трендовыми линиями ( OBJ_TREND )
The 3 Pole Butterworth Filter
Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196)Days of the week color v2
Развитие первой версии