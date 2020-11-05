Идея индикатора

По мотивам индикатора Open Open Days - только теперь строится шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low. В данном индикаторе я не стал искать бар на котором была самая высокая или самая низкая цена - в данном случае используется единое время: время открытия дневного бара. На мой взгляд получилось нестандартное отображение дневного канала:





Рис. 1. Three High Low Days