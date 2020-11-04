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MACD Intersection Main and Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в котором оба индикаторных буфера отрисовываются линиями. В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "MACD Vline" + дата бара:
Рис. 1. MACD Intersection Main and Signal
В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):
Рис. 2. MACD Intersection Main and Signal
Работа с трендовыми линиями ( OBJ_TREND )YuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3
Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам LowThe 3 Pole Butterworth Filter
Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196)