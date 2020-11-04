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Индикаторы

MACD Intersection Main and Signal - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2745
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в котором оба индикаторных буфера отрисовываются линиями. В местах, где линии 'Main' и 'Signal' пересекаются, создаётся вертикальная линия. Вертикальная линия подписывается: "MACD Vline" + дата бара:

MACD Intersection Main and Signal.png

Рис. 1. MACD Intersection Main and Signal

В параметрах линии можно включить/отключить описание линии на графике ('VLines: Description'):

MACD Intersection Main and Signal

Рис. 2. MACD Intersection Main and Signal


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Работа с трендовыми линиями ( OBJ_TREND )

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