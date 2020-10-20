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Yuraz_CH_moex - индикатор для MetaTrader 5
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Для примера график AFLT
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.
- Индикатор считает CH%, процент изменения от CLOSE предыдущего дня.
- Создает объекты на графике.
- Индикатор написан в стиле ООП.
- Очень легко интегрируется в любой советник или другой индикатор, достаточно, описать класс и оформить его вызов
Вы можете оценить размер кода встраиваемый в другой индикатор или советник.
Это 2 строчки
CChmcYZ chmc;
chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%
ООП дает широкие возможности, пишутся необходимые классы, далее вы конструируете.
Position Close Partial
Советник - утилита: производится частичное закрытие позиций по текущему символуSequence
Последовательный запуск расчетов в параллельно-выполняющихся программах
Simple iForce
Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)AMA Envelopes Custom
Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMA