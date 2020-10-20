CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Yuraz_CH_moex - индикатор для MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev
Yuriy Zaytsev

Yuriy Zaytsev

5 (20)
1 статья 14 кодов 275 тем 11376 комментариев
Просмотров:
2095
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для примера график AFLT

AFLT

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.

  • Индикатор считает CH%, процент изменения от CLOSE предыдущего дня.
  • Создает объекты на графике.
  • Индикатор написан в стиле ООП.
  • Очень легко интегрируется в любой советник или другой индикатор, достаточно, описать класс и оформить его вызов

Вы можете оценить размер кода встраиваемый в другой индикатор или советник.

Это 2 строчки

CChmcYZ chmc;

chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%

ООП дает широкие возможности, пишутся необходимые классы, далее вы конструируете.


    Position Close Partial Position Close Partial

    Советник - утилита: производится частичное закрытие позиций по текущему символу

    Sequence Sequence

    Последовательный запуск расчетов в параллельно-выполняющихся программах

    Simple iForce Simple iForce

    Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)

    AMA Envelopes Custom AMA Envelopes Custom

    Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMA