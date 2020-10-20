Для примера график AFLT





Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.

Индикатор считает CH%, процент изменения от CLOSE предыдущего дня.



Создает объекты на графике.



Индикатор написан в стиле ООП.



Очень легко интегрируется в любой советник или другой индикатор, достаточно, описать класс и оформить его вызов

Вы можете оценить размер кода встраиваемый в другой индикатор или советник.

Это 2 строчки

CChmcYZ chmc ;

chmc.RCHsay( "EURUSD" , TimeCurrent ()- 86400 * 5 , TimeCurrent (), 5 , 16 );

ООП дает широкие возможности, пишутся необходимые классы, далее вы конструируете.



