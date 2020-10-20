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Simple iForce - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Получаем торговый сигнал с индикатора iForce (Force Index, FRC) только в момент рождения нового бара (сигнал снимается в бара #1). Используем Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. В данном советнике НЕТ таких параметров:
- НЕТ параметра 'Search signals, in seconds' - так как советник ищет сигнал только в момент рождения нового бара.
- НЕТ параметра 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- НЕТ параметра 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- НЕТ параметра 'Positions: Only one' - выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции
- НЕТ параметра 'Positions: Reverse' - переворот сигналов
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НЕТ параметра 'Positions: Close opposite' - выставленный в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции
Пример торговых сигналов:
По индикатору iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) определяется тренд. Условия тренда: на текущем баре и на двух предшествующих индикатор равномерно растёт (тренд вверх) или равномерно падает (тренд вниз). При этом цена (High или Low) не должна пробивать индикатор iAMA.
Рис. 1. Simple iForce
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом задается в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Force Index:
Параметры индикатора iForce (Force Index, FRC).
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Достаточно простой индикатор , который рассчитывает процент CH% изменения за день , для инструментов из MarketWatch. Индикатор аналогичен Yuraz_CH но разработан с учетом работы на биржевом рынке.Position Close Partial
Советник - утилита: производится частичное закрытие позиций по текущему символу
Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMAThe 2 Pole Butterworth Filter
Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)