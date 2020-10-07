Идея индикатора

Визуализация тренда на основе двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow'. Для визуализации применяется стиль рисования DRAW_FILLING.





Рис. 1. Two MA Filling

В окне 'Data Window' отображаются полные характеристики индикаторов iMA: период усреднения, горизонтальное смещение (в этом индикаторе всегда '0'), тип усреднения и тип цен на основе которых рассчитан индикатор.