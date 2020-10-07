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Индикаторы

Two MA Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2606
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Идея индикатора

Визуализация тренда на основе двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow'. Для визуализации применяется стиль рисования DRAW_FILLING.

Two MA Filling

Рис. 1. Two MA Filling

В окне 'Data Window' отображаются полные характеристики индикаторов iMA: период усреднения, горизонтальное смещение (в этом индикаторе всегда '0'), тип усреднения и тип цен на основе которых рассчитан индикатор.

Breakdown Previous Bar 2 Breakdown Previous Bar 2

Пробой предыдущего бара.

Stealth 2 Move Stealth 2 Move

Осовремененная версия 'VR---STEALS-2' плюс возможность двигать метки

Fractals Corridor Breakdown Fractals Corridor Breakdown

Индикатор на основе iFractals. Плюс зарисовка свечи, которая пробивает фрактал

iADXWilder Two Positions Light iADXWilder Two Positions Light

Упрощенная стратегия по индикатору iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)