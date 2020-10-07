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Two MA Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Визуализация тренда на основе двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow'. Для визуализации применяется стиль рисования DRAW_FILLING.
Рис. 1. Two MA Filling
В окне 'Data Window' отображаются полные характеристики индикаторов iMA: период усреднения, горизонтальное смещение (в этом индикаторе всегда '0'), тип усреднения и тип цен на основе которых рассчитан индикатор.
Breakdown Previous Bar 2
Пробой предыдущего бара.Stealth 2 Move
Осовремененная версия 'VR---STEALS-2' плюс возможность двигать метки
Fractals Corridor Breakdown
Индикатор на основе iFractals. Плюс зарисовка свечи, которая пробивает фракталiADXWilder Two Positions Light
Упрощенная стратегия по индикатору iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)