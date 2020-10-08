Идея индикатора

При появлении фрактала продлить его до момента обнаружения нового - чтобы можно было четче увидеть где цена пробьет фрактал. Свеча, которая пробьет фрактал окрашивается в цвет:





Рис. 1. Fractals Corridor Breakdown

Таким образом индикатор визуализирует линию от фрактала и свечу, которая пробивает фрактал.