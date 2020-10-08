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Fractals Corridor Breakdown - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При появлении фрактала продлить его до момента обнаружения нового - чтобы можно было четче увидеть где цена пробьет фрактал. Свеча, которая пробьет фрактал окрашивается в цвет:
Рис. 1. Fractals Corridor Breakdown
Таким образом индикатор визуализирует линию от фрактала и свечу, которая пробивает фрактал.
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