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Индикаторы

Fractals Corridor Breakdown - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3688
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

При появлении фрактала продлить его до момента обнаружения нового -  чтобы можно было четче увидеть где цена пробьет фрактал. Свеча, которая пробьет фрактал окрашивается в цвет:

Fractals Corridor Breakdown

Рис. 1. Fractals Corridor Breakdown

Таким образом индикатор визуализирует линию от фрактала и свечу, которая пробивает фрактал.

Two MA Filling Two MA Filling

Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING

Breakdown Previous Bar 2 Breakdown Previous Bar 2

Пробой предыдущего бара.

iADXWilder Two Positions Light iADXWilder Two Positions Light

Упрощенная стратегия по индикатору iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)

iWPR EA iWPR EA

Стратегия по индикатору iWPR (Williams’ Percent Range, %R)