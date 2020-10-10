Идея торговой стратегии

Советник торгует на основе сигналов от индикатора iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder). Генерируются четыре вида сигналов:

Open Buy: +DI cross up ADX line Open Sell: -DI cross up ADX line Close Buy: +DI cross down ADX line Close Sell: -DI cross down ADX line





Рис. 1. iADXWilder Two Positions Light





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Position size management (lot calculation)

Лот задаётся как постоянный.

ADXWilder:

Параметр индикатора iADXWilder.

Additional features:

Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.