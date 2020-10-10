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iADXWilder Two Positions Light - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник торгует на основе сигналов от индикатора iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder). Генерируются четыре вида сигналов:
- Open Buy: +DI cross up ADX line
- Open Sell: -DI cross up ADX line
- Close Buy: +DI cross down ADX line
- Close Sell: -DI cross down ADX line
Рис. 1. iADXWilder Two Positions Light
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Position size management (lot calculation)
Лот задаётся как постоянный.
ADXWilder:
Параметр индикатора iADXWilder.
Additional features:
Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор на основе iFractals. Плюс зарисовка свечи, которая пробивает фракталTwo MA Filling
Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING