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Советники

Stealth 2 Move - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2481
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Работает с символом на котором запущен советник.

Доработка версии 'VR---STEALS-2': теперь для каждой позиции свои метки. Если позиция удалена - метки удаляются. При закрытии советника метки также удаляются. Изменён алгоритм задания Magic number:

  • если задать '-1' - это означает что обрабатываются позицию с любым Magic (включая позиции открытые вручную)
  • если задать '0' - будут обрабатываться только позиции открытые вручную (или открытые советниками, но с Magic равным '0')

Для Стоп лоос, Тейк профит и Безубытка создаются метки (графические объекты OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE). Метка для Безубытка создаётся ТОЛЬКО если позиция окажется в прибыли больше и равной сумме 'Breakeven Stop' и 'Breakeven Step'.


Пример работы для позиции BUY:

Stealth 2 Move

Рис. 1. Stealth 2 Move


Candle closed at the High Candle closed at the High

Анализируем цену закрытия бара #1

Area Chart Area Chart

Индикатор меняет вид графика

Breakdown Previous Bar 2 Breakdown Previous Bar 2

Пробой предыдущего бара.

Two MA Filling Two MA Filling

Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING