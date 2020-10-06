Идея торговой стратегии

Работает с символом на котором запущен советник.

Доработка версии 'VR---STEALS-2': теперь для каждой позиции свои метки. Если позиция удалена - метки удаляются. При закрытии советника метки также удаляются. Изменён алгоритм задания Magic number:

если задать '-1' - это означает что обрабатываются позицию с любым Magic (включая позиции открытые вручную)

если задать '0' - будут обрабатываться только позиции открытые вручную (или открытые советниками, но с Magic равным '0')

Для Стоп лоос, Тейк профит и Безубытка создаются метки (графические объекты OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE). Метка для Безубытка создаётся ТОЛЬКО если позиция окажется в прибыли больше и равной сумме 'Breakeven Stop' и 'Breakeven Step'.





Пример работы для позиции BUY:





Рис. 1. Stealth 2 Move



