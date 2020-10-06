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Stealth 2 Move - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работает с символом на котором запущен советник.
Доработка версии 'VR---STEALS-2': теперь для каждой позиции свои метки. Если позиция удалена - метки удаляются. При закрытии советника метки также удаляются. Изменён алгоритм задания Magic number:
- если задать '-1' - это означает что обрабатываются позицию с любым Magic (включая позиции открытые вручную)
- если задать '0' - будут обрабатываться только позиции открытые вручную (или открытые советниками, но с Magic равным '0')
Для Стоп лоос, Тейк профит и Безубытка создаются метки (графические объекты OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE). Метка для Безубытка создаётся ТОЛЬКО если позиция окажется в прибыли больше и равной сумме 'Breakeven Stop' и 'Breakeven Step'.
Пример работы для позиции BUY:
Рис. 1. Stealth 2 Move
Candle closed at the High
Анализируем цену закрытия бара #1Area Chart
Индикатор меняет вид графика
Breakdown Previous Bar 2
Пробой предыдущего бара.Two MA Filling
Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING