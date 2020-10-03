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Индикаторы

Area Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2791
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Отобразить график в стиле "Область"

Area Chart

Рис. 1. Area Chart


Multi Timer Multi Timer

Простой класс, который пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.

Exponential Weighted Moving Average Exponential Weighted Moving Average

Exponential Weighted Moving Average - экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA).

Candle closed at the High Candle closed at the High

Анализируем цену закрытия бара #1

Stealth 2 Move Stealth 2 Move

Осовремененная версия 'VR---STEALS-2' плюс возможность двигать метки