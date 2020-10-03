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Area Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить график в стиле "Область"
Рис. 1. Area Chart
Multi Timer
Простой класс, который пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.Exponential Weighted Moving Average
Exponential Weighted Moving Average - экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA).
Candle closed at the High
Анализируем цену закрытия бара #1Stealth 2 Move
Осовремененная версия 'VR---STEALS-2' плюс возможность двигать метки