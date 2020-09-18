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Индикаторы

ADX Extremum Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3239
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Первоначальная идея была реализована в индикаторе ADX Extremumиндикатор работает на основе стандартного Average Directional Movement Index (ADX) и отображает "экстремальные точки".

У. Уайлдер вводит понятие "правилом экстремальных точек"». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. 

ADX Extremum Alert

Рис. 1. ADX Extremum Alert - формирование сигнала


В индикаторе 'ADX Extremum Alert' было добавлено воспроизведение звукового файла и Alert при нахождении экстремальной точки. Звуковой сигнал срабатывает один раз на бар - кстати теперь можно видеть такие редкие ситуации: звуковой сигнал был, но на индикаторе впоследствии сигнал не отобразился - такое бывает, так как текущий бар (самый правый бар на графике) все время меняется.

ADX Extremum Alert

Рис. 2. ADX Extremum Alert - пример сигналов

Для принятия решения необходимо найти самый последний сигнал - при этом сигнал на текущем баре (который ещё не сформировался) необходимо игнорировать. 

    Stochastic Other TimeFrame EA Stochastic Other TimeFrame EA

    Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.

    Stochastic Other TimeFrame Stochastic Other TimeFrame

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с таймфрейма отличного от текущего

    RSI LiDo RSI LiDo

    Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровня

    RSI Extreme Dot RSI Extreme Dot

    На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)