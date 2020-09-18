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ADX Extremum Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Первоначальная идея была реализована в индикаторе ADX Extremum: индикатор работает на основе стандартного Average Directional Movement Index (ADX) и отображает "экстремальные точки".
У. Уайлдер вводит понятие "правилом экстремальных точек"». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать.
Рис. 1. ADX Extremum Alert - формирование сигнала
В индикаторе 'ADX Extremum Alert' было добавлено воспроизведение звукового файла и Alert при нахождении экстремальной точки. Звуковой сигнал срабатывает один раз на бар - кстати теперь можно видеть такие редкие ситуации: звуковой сигнал был, но на индикаторе впоследствии сигнал не отобразился - такое бывает, так как текущий бар (самый правый бар на графике) все время меняется.
Рис. 2. ADX Extremum Alert - пример сигналов
Для принятия решения необходимо найти самый последний сигнал - при этом сигнал на текущем баре (который ещё не сформировался) необходимо игнорировать.
Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.Stochastic Other TimeFrame
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с таймфрейма отличного от текущего
Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровняRSI Extreme Dot
На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)