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Индикаторы

ADX Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4553
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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ADX Extremum индикатор работает на основе стандартного Average Directional Movement Index (ADX) и отображает "экстремальные точки"».

У. Уайлдер вводит понятие "правилом экстремальных точек"». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. 

ADX Extremum

Для принятия решения необходимо найти самый последний сигнал - при этом сигнал на текущем баре (который ещё не сформировался) необходимо игнорировать. 

Locking profit Locking profit

Краткое описание

Size of candles 3 _text_ Size of candles 3 _text_

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

ADX Extremum EA ADX Extremum EA

Советник по пользовательскому индикатору ADX Extremum

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