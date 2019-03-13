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ADX Extremum - индикатор для MetaTrader 5
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ADX Extremum индикатор работает на основе стандартного Average Directional Movement Index (ADX) и отображает "экстремальные точки"».
У. Уайлдер вводит понятие "правилом экстремальных точек"». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать.
Для принятия решения необходимо найти самый последний сигнал - при этом сигнал на текущем баре (который ещё не сформировался) необходимо игнорировать.
Краткое описаниеSize of candles 3 _text_
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".
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