CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA Color Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2472
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Добавить в индикатор iMA (Moving Average, MA) дополнительное условие - отобразить как индикатор 'Moving Average' расположен относительно цены закрытия бара (цена Close). Чтобы визуализировать дополнительное условие было решено применить стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сама гистограмма показывает значение индикатора 'Moving Average', а цвет гистограммы показывает расположение индикатора относительно цены бара.

MA Color Histogram

Рис. 1.

    Pivot Points Pivot Points

    Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot Point

    RSI Level Breakout RSI Level Breakout

    Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    New iMA Cross New iMA Cross

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)

    ATR Two TimeFrames ATR Two TimeFrames

    Одновременное отображение индикатора iATR (Average True Range, ATR) с текущего и со старшего таймфрейма