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MA Color Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Добавить в индикатор iMA (Moving Average, MA) дополнительное условие - отобразить как индикатор 'Moving Average' расположен относительно цены закрытия бара (цена Close). Чтобы визуализировать дополнительное условие было решено применить стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сама гистограмма показывает значение индикатора 'Moving Average', а цвет гистограммы показывает расположение индикатора относительно цены бара.
Рис. 1.
Pivot Points
Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot PointRSI Level Breakout
Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)
New iMA Cross
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)ATR Two TimeFrames
Одновременное отображение индикатора iATR (Average True Range, ATR) с текущего и со старшего таймфрейма