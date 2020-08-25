MA Color Histogram

Идея индикатора

Добавить в индикатор iMA (Moving Average, MA) дополнительное условие - отобразить как индикатор 'Moving Average' расположен относительно цены закрытия бара (цена Close). Чтобы визуализировать дополнительное условие было решено применить стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM - сама гистограмма показывает значение индикатора 'Moving Average', а цвет гистограммы показывает расположение индикатора относительно цены бара.

Рис. 1.