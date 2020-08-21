Идея индикатора

Индикатор ориентирован на сигналы продолжения тренда при пробое уровней. Например, если RSI НАХОДИТСЯ выше уровня 70 и 80 - это сигнал на открытие BUY, если RSI НАХОДИТСЯ ниже 30 и 20 - сигнал SELL. При сигнале гистограмма меняет свой цвет (по-умолчанию сигнал BUY - гистограмма меняет цвет на 'Blue', сигнал SELL - гистограмма 'Red').

При ПРОБОЕ уровня 80 снизу-вверх появляется значок 'Level 80', а при ПРОБОЕ уровня 20 сверху-вниз - значок 'Level 20'.





Рис. 1. RSI Level Breakout

Планы по развитию:

Добавить уведомления: Alert (один раз на бар) и Push (также один раз на бар).