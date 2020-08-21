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RSI Level Breakout - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор ориентирован на сигналы продолжения тренда при пробое уровней. Например, если RSI НАХОДИТСЯ выше уровня 70 и 80 - это сигнал на открытие BUY, если RSI НАХОДИТСЯ ниже 30 и 20 - сигнал SELL. При сигнале гистограмма меняет свой цвет (по-умолчанию сигнал BUY - гистограмма меняет цвет на 'Blue', сигнал SELL - гистограмма 'Red').
При ПРОБОЕ уровня 80 снизу-вверх появляется значок 'Level 80', а при ПРОБОЕ уровня 20 сверху-вниз - значок 'Level 20'.
Рис. 1. RSI Level Breakout
Планы по развитию:
Добавить уведомления: Alert (один раз на бар) и Push (также один раз на бар).
Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).Grid
Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.
Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot PointMA Color Histogram
Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)