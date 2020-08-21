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Индикаторы

RSI Level Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2699
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор ориентирован на сигналы продолжения тренда при пробое уровней. Например, если RSI НАХОДИТСЯ выше уровня 70 и 80 - это сигнал на открытие BUY, если RSI НАХОДИТСЯ ниже 30 и 20 - сигнал SELL. При сигнале гистограмма меняет свой цвет (по-умолчанию сигнал BUY - гистограмма меняет цвет на 'Blue', сигнал SELL - гистограмма 'Red'). 

При ПРОБОЕ уровня 80 снизу-вверх появляется значок 'Level 80', а при ПРОБОЕ уровня 20 сверху-вниз - значок 'Level 20'.

RSI Level Breakout

Рис. 1. RSI Level Breakout

Планы по развитию:

Добавить уведомления: Alert (один раз на бар) и Push (также один раз на бар).

    Three MA Arrow Three MA Arrow

    Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).

    Grid Grid

    Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.

    Pivot Points Pivot Points

    Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot Point

    MA Color Histogram MA Color Histogram

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)