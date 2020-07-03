Engulfing Candlestick EA

Идея торговой стратегии

Проверить два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).

Пример 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) на рисунке ниже:

Рис. 1. 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение)

Описание паттерна 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение): за маленькой медвежьей свечой следует большая бычья. Бычья свеча своим телом полностью поглощает тело маленькой свечи (тени обоих свечей не учитываются). Сигнал на открытие позиции BUY возникает после того, как цена преодолевает High большой свечи. Такое преодоление можно считать ранним подтверждением наметившегося тренда.

Паттерн 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение) является прямой противоположностью - он состоит из маленькой бычьей свечи и большой медвежьей. Медвежья свеча свои телом полностью поглощает маленькое тело бычьей свечи. Сигнал на открытие позиции SELL возникает после того, как цены опустятся ниже Low большой свечи.

Пример открытия позиций:





Рис. 2. Дневной таймфрейм





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Новый параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Новый параметр - временной диапазон. Включается через ' Use time control ' и задаёт временной интервал поиска сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute '. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. ВНИМАНИЕ: временной диапазон не следует применять на таймфреймах более H1

' и задаёт временной интервал поиска сигналов от ' '::' ' до ' '::' '. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Новый параметр - 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.

Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.

Через параметр 'Pips Or Points: ' задаётся методика расчёта для Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.