Идея индикатора

При помощи двух графических объектов OBJ_RECTANGLE отображать на графике две зоны. Каждая зона имеет свои индивидуальные настройки: ширина (в барах) и номер бара с которого будет рисоваться прямоугольная зона.

Правила построения: построение прямоугольника справа-налево, самый правый бар на графике - это бар #0.





Рис. 1. Two Highest Rectangle N Bars