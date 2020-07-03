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Two Highest Rectangle N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи двух графических объектов OBJ_RECTANGLE отображать на графике две зоны. Каждая зона имеет свои индивидуальные настройки: ширина (в барах) и номер бара с которого будет рисоваться прямоугольная зона.
Правила построения: построение прямоугольника справа-налево, самый правый бар на графике - это бар #0.
Рис. 1. Two Highest Rectangle N Bars
Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'ATR oversize N Bars
Отображение на гистограмме баров, которые больше iATR (Average True Range, ATR)
Два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).МА_Color_HTF
Индикатор на основе Moving Average, который отображается в виде цветной линии или в виде цветных точек с возможностью выбора таймфрейма.