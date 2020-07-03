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Индикаторы

Two Highest Rectangle N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2324
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

При помощи двух графических объектов OBJ_RECTANGLE отображать на графике две зоны. Каждая зона имеет свои индивидуальные настройки: ширина (в барах) и номер бара с которого будет рисоваться прямоугольная зона.

Правила построения: построение прямоугольника справа-налево, самый правый бар на графике - это бар #0.

Two Highest Rectangle N Bars

Рис. 1. Two Highest Rectangle N Bars

MA vertical shift Arrow EA MA vertical shift Arrow EA

Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'

ATR oversize N Bars ATR oversize N Bars

Отображение на гистограмме баров, которые больше iATR (Average True Range, ATR)

Engulfing Candlestick EA Engulfing Candlestick EA

Два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).

МА_Color_HTF МА_Color_HTF

Индикатор на основе Moving Average, который отображается в виде цветной линии или в виде цветных точек с возможностью выбора таймфрейма.