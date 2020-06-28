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Corr - эксперт для MetaTrader 4

Vitaliy Medvedev
Vitaliy Medvedev

Vitaliy Medvedev

2 кода 1 тема 34 комментария
Просмотров:
11246
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Настройки для этой картинки стоят по умолчанию.


 DeltaBuy        Расстояние между Low первой свечи и МА. Оптимизируется в диапазоне от 100пп до 5000пп.

 MA_PeriodB   Период средней скользящей для ордеров Buy.

 MA_MetodB   Метод усреднения для МА для ордеров Buy.  


 DeltaSell        Расстояние между High первой свечи и МА. Оптимизируется так же в диапазоне от 100пп до 5000пп.

 MA_PeriodS   Период средней скользящей для ордеров Sell.  

 MA_MetodS    Метод усреднения для МА для ордеров Sell. 


 StopLoss    для ордеров типа Sell.

 TakeProfit_S  


 StopLoss   для ордеров типа Buy.

 TakeProfit_B  


Оптимизировать можно по "Ценам открытия". Оптимизируется под любой ТФ, кроме D1 (внезапно).

 


    ABTrend ABTrend

    И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.

    Force Index (two variants of calculation) Force Index (two variants of calculation)

    Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.

    Signal LINES Signal LINES

    Индикатор линий поддержки и сопротивления Signal LINES

    cm RSI martingel cm RSI martingel

    Мартингейл по индикатору RSI.