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Corr - эксперт для MetaTrader 4
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Настройки для этой картинки стоят по умолчанию.
DeltaBuy Расстояние между Low первой свечи и МА. Оптимизируется в диапазоне от 100пп до 5000пп.
MA_PeriodB Период средней скользящей для ордеров Buy.
MA_MetodB Метод усреднения для МА для ордеров Buy.
DeltaSell Расстояние между High первой свечи и МА. Оптимизируется так же в диапазоне от 100пп до 5000пп.
MA_PeriodS Период средней скользящей для ордеров Sell.
MA_MetodS Метод усреднения для МА для ордеров Sell.
StopLoss для ордеров типа Sell.
TakeProfit_S
StopLoss для ордеров типа Buy.
TakeProfit_B
Оптимизировать можно по "Ценам открытия". Оптимизируется под любой ТФ, кроме D1 (внезапно).
И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.Force Index (two variants of calculation)
Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.
Индикатор линий поддержки и сопротивления Signal LINEScm RSI martingel
Мартингейл по индикатору RSI.