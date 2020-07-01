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Signal LINES - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор сразу строит 2 трендовые линии выше и ниже текущей цены. Вы выставляете линии в нужное положение. При пересечении линии индикатор перекрашивает окно всего инструмента в заданный в параметрах цвет. Так что можно смотреть ситуацию сразу по многим инструментам. Если в онке есть открытые сделки, то цвет окна окрашивается в зеленый. Все цвета можно выбрать в параметрах.
Corr
Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...ABTrend
И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.
cm RSI martingel
Мартингейл по индикатору RSI.Click Trade
Кликер. Торговля кликом мышки.