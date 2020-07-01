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Индикаторы

Signal LINES - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
15225
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор сразу строит 2 трендовые линии выше и ниже текущей цены. Вы выставляете линии в нужное положение. При пересечении линии индикатор перекрашивает окно всего инструмента в заданный в параметрах цвет. Так что можно смотреть ситуацию сразу по многим инструментам. Если в онке есть открытые сделки, то цвет окна окрашивается в зеленый. Все цвета можно выбрать в параметрах.


    Corr Corr

    Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...

    ABTrend ABTrend

    И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.

    cm RSI martingel cm RSI martingel

    Мартингейл по индикатору RSI.

    Click Trade Click Trade

    Кликер. Торговля кликом мышки.