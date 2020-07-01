Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...

И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.