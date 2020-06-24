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Индикаторы

Force Index (two variants of calculation) - индикатор для MetaTrader 4

A. Elder M.D. / MetaQuotes Software Corp.
Опубликовал:
Aleksei Mikhanoshin
Aleksei Mikhanoshin

Aleksei Mikhanoshin

2 кода 1 тема 268 комментариев
Просмотров:
5187
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.

Варианты расчета переключаются в самом индикаторе. Кроме этого доступны следующие опции:
- возможность скрыть индикатор в подокне, также исчезнет информация из "Окна данных";
- формат точности (количество знаков после десятичной точки) настраивается в input-параметрах:

- возможность регулировать сдвиг предыдущей цены закрытия;

Упрощен и оптимизирован код. Использована библиотека MovingAveragesTS.mqh

На скриншоте представлена работа индикатора в режиме "Элдер" (синий) и Force Index (магента) из папки "Осцилляторы" терминала

Force Index (two variants of calculation)


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