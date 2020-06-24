Force Index (two variants of calculation)

Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.





Варианты расчета переключаются в самом индикаторе. Кроме этого доступны следующие опции:

- возможность скрыть индикатор в подокне, также исчезнет информация из "Окна данных";

- формат точности (количество знаков после десятичной точки) настраивается в input-параметрах:

- возможность регулировать сдвиг предыдущей цены закрытия; Упрощен и оптимизирован код. Использована библиотека MovingAveragesTS.mqh

На скриншоте представлена работа индикатора в режиме "Элдер" (синий) и Force Index (магента) из папки "Осцилляторы" терминала







