Это трендовый осциллятор с малой задержкой.

Фильтр 2-го порядка (альфа-бета фильтр) способен оценивать скорость изменения процесса. А это, собственно, и есть тренд.

Показания нормированы по ATR, поэтому уровни стабильны - можно выставить пороги для распознавания тренд\флэт.



Основное назначение - советники.







Параметры:



FilterPeriod - период фильтра

q - вес коэффициента второго порядка. Чем он больше, тем фильтр быстрее реагирует на изменения тренда, но также больше колебательность.

ATRPeriod - период ATR для нормировки.