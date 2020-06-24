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ABTrend - индикатор для MetaTrader 4
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Это трендовый осциллятор с малой задержкой.
Фильтр 2-го порядка (альфа-бета фильтр) способен оценивать скорость изменения процесса. А это, собственно, и есть тренд.
Показания нормированы по ATR, поэтому уровни стабильны - можно выставить пороги для распознавания тренд\флэт.
Основное назначение - советники.
Параметры:
FilterPeriod - период фильтра
q - вес коэффициента второго порядка. Чем он больше, тем фильтр быстрее реагирует на изменения тренда, но также больше колебательность.
ATRPeriod - период ATR для нормировки.
Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.cm_Shadow Candles
Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).
Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...Signal LINES
Индикатор линий поддержки и сопротивления Signal LINES