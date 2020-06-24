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Индикаторы

ABTrend - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Евгений

Евгений

1 код 1 тема 16 комментариев
Просмотров:
10329
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Это трендовый осциллятор с малой задержкой.

Фильтр 2-го порядка (альфа-бета фильтр) способен оценивать скорость изменения процесса. А это, собственно, и есть тренд.

Показания нормированы по ATR, поэтому уровни стабильны - можно выставить пороги для распознавания тренд\флэт.

Основное назначение - советники.

Пример

Параметры:

FilterPeriod - период фильтра
q - вес коэффициента второго порядка. Чем он больше, тем фильтр быстрее реагирует на изменения тренда, но также больше колебательность.
ATRPeriod - период ATR для нормировки.

Force Index (two variants of calculation) Force Index (two variants of calculation)

Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.

cm_Shadow Candles cm_Shadow Candles

Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).

Corr Corr

Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...

Signal LINES Signal LINES

Индикатор линий поддержки и сопротивления Signal LINES