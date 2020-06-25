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Индикаторы

StdDev Custom Percentage Label - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1880
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Используя формулу 

StdDev Custom Percentage Label

отображает рассчитанное значение в графическом объекте OBJ_LABEL.

Здесь:

  • 'StdDev' - текущее значение индикатора
  • 'price' - текущая цена (цена 'Close')


StdDev Custom Percentage Label

Рис. 1. StdDev Custom Percentage Label


StdDev Custom Percentage Label

Рис. 2. Входные параметры

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