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StdDev Custom Percentage Label - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Используя формулу
отображает рассчитанное значение в графическом объекте OBJ_LABEL.
Здесь:
- 'StdDev' - текущее значение индикатора
- 'price' - текущая цена (цена 'Close')
Рис. 1. StdDev Custom Percentage Label
Рис. 2. Входные параметры
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