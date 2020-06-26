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Shadow to body ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи двух графических стилей DRAW_HISTOGRAM отобразить отношение верхней и нижней теней к размеру тела свечи.
В настройках можно указать инверсию ('Inversion') и огрубление расчётов ('Coarsening' - задаётся в points, пример расчёта points: 1.00045-1.00055=10 points). Огрубление очень помогает вычленить бары с очень маленьким телом.
Пример применения огрубления хорошо виден на рисунке ниже:
Рис. 1. Пример работы параметра 'Coarsening'
В окно индикатора выводится название индикатора и значение параметров 'Inversion' и 'Coarsening'.
Торговая стратегия по двум паттернам: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)StdDev Custom Percentage Label
Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит пересчитанное процентное значение индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в графический объект OBJ_LABEL
Торговая стратегия по индикаторам iDeMarker (DeMarker, DeM). При этом индикатор с главного таймфрейма используется в качестве индикатора трендаOHLC Check 2
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.