CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Shadow to body ratio - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2505
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

При помощи двух графических стилей DRAW_HISTOGRAM отобразить отношение верхней и нижней теней к размеру тела свечи.

В настройках можно указать инверсию ('Inversion') и огрубление расчётов ('Coarsening' - задаётся в points, пример расчёта points: 1.00045-1.00055=10 points). Огрубление очень помогает вычленить бары с очень маленьким телом.

Пример применения огрубления хорошо виден на рисунке ниже:

Shadow to body ratio

Рис. 1. Пример работы параметра 'Coarsening'

В окно индикатора выводится название индикатора и значение параметров 'Inversion' и 'Coarsening'.

    Hammer and Hanging Man Candlestick EA Hammer and Hanging Man Candlestick EA

    Торговая стратегия по двум паттернам: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)

    StdDev Custom Percentage Label StdDev Custom Percentage Label

    Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит пересчитанное процентное значение индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в графический объект OBJ_LABEL

    iDeMarker Master TimeFrame iDeMarker Master TimeFrame

    Торговая стратегия по индикаторам iDeMarker (DeMarker, DeM). При этом индикатор с главного таймфрейма используется в качестве индикатора тренда

    OHLC Check 2 OHLC Check 2

    Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.