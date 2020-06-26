Shadow to body ratio

Идея индикатора

При помощи двух графических стилей DRAW_HISTOGRAM отобразить отношение верхней и нижней теней к размеру тела свечи.

В настройках можно указать инверсию ('Inversion') и огрубление расчётов ('Coarsening' - задаётся в points, пример расчёта points: 1.00045-1.00055=10 points). Огрубление очень помогает вычленить бары с очень маленьким телом.

Пример применения огрубления хорошо виден на рисунке ниже:





Рис. 1. Пример работы параметра 'Coarsening'

В окно индикатора выводится название индикатора и значение параметров 'Inversion' и 'Coarsening'.