Идея торговой стратегии

Торговля по двум паттернам: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный). Стоп лосс плавающий и зависит от найденного паттерна.

Паттерн 'Hammer' (Молот) и Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный):

Оба они выглядят одинаково: формируется свеча с очень маленьким телом и длинной нижней тенью. Свеча очень напоминает по форме молоток (или букву 'T'). У такой свечи нижняя тень по крайней мере в два раза больше реального тела. Именно эта закономерность и будет использоваться в советнике для идентификации паттерна. Также будет дополнительная проверка: нижняя тень по крайней мере должна быть в два раза больше верхней тени. А различаются эти два паттерна в зависимости от контекста размещения: Единственная разница заключается в контексте. Паттерн 'Hammer' (Молот) - обозначает дно, которое сформировалось после снижения цены. 'Молот' рассказывает о наличии сильных продажах в течение торгового периода и восстановлении контроля покупателями к концу. Данный паттерн требует подтверждения движения вверх. Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный) формируется наоборот после сильного повышения цен и предупреждает о возможном снижении цен.

Вероятно в будущем будет добавлен:

Флаг проверки наличия типа свечи перед паттерном. Флаг обязательного наличия гепа (особенно актуально при торговле на рынке акций). Минимальный размер тела свечи. Минимальный размер 'High' - 'Low'. Анализ свечи следующей после паттерна ...

Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1









Рис. 1. Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный)





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.