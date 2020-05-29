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cm_Shadow Candles - эксперт для MetaTrader 4
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оветник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).
SL советник ставит за тень на расстоянии SL пунктов от него. TP равен размеру тени минус TP
Доп функции: трал, безубыток, фильтр по времени
Параметры:
- TIMEFRAMES = 0;
- candllevel = 50; //Размер свечи не менее
- candllshadow = 180; //тень свечи % от тела свечи (не менее)
- Step = 0; //расстояние от свечи до отложенного ордера
- BarLife = 3; //на протяжении какого числа свечей живет отложенный ордер
- StopLoss = 20, //SL по Low/High +- pips
- TakeProfit = 0; //TP по тени - pips
- TrailingStop = 0; //длина тралла, если 0 то нет тралла
- TrailingStart = 0; //когда включать трал, например после достижения 40 п прибыл
- TrailingStep = 0; //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем TrailingStep
- NoLoss = 0, //перевод в безубыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток
- MinProfitNoLoss = 10; //минимальная прибыль при переводе вбезубыток
- MaxOrders = 5; //максимальное кол-во однонаправленных ордеров в рынке
- Magic = 0; //магик
- Lot = 0.0;
- RiskPercent = 5; //процент от баланса для расчета лота
- TimeStart = 0 , //ограничение времени работы советника
- TimeEnd = 24; //не открываем ордера и закрываем отложки если время не между TimeStart и TimeEnd
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