Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш Телеграм

Советник TorgPlus_v1.0_MT4 - моя попытка найти прибыльную стратегию на рынке и тренировка в программировании.

Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.

И ещё один индикатор тренда... Построен на основе линейного фильтра второго порядка. В основном предназначен для использования в советниках.