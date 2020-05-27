Советник торгует по консолидации в часовом диапазоне.

1) Сигнал для входа в рынок это пробой консолидации сформировавшейся в часовом диапазоне при условии

развернутых скользящих средних





При пробитии стопа открывает противоположную позицию устанавливая стоп до уровня предыдущего

минимума или максимума в зависимости от первой сделки после которой начались убытки.

2) Торгует EUR/USD GBP/USD

депо 300$, Lot 0.01

Если поработать над идеей может что-то выйти прибыльное, но на данный момент - прибыльных сделок по этой стратегии меньше, а поскольку использую мартингейл, то помимо низкой прибыли может дать слив всего депозита, на реальный счет это ставить нельзя.

Из индикаторов там только iMA и рассчет минимальной волатильности за определенный период.



