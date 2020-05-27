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Советники

TorgPlus_v1.0_MT4 - эксперт для MetaTrader 4

DmrDimtriy
DmrDimtriy

DmrDimtriy

Работаю инженером автоматизации систем управления.
Хобби: медитация, программирование, велосипед, сноуборд, гитара, поэзия, домашние дела.
Увлекаюсь программированием на MQL4, MQL5
Хочу чтоб в будущем это принесло мне достаточную прибыль, и я мог больше времени посвящать
2 кода 8 комментариев
Просмотров:
7615
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник торгует по консолидации в часовом диапазоне. 

 1) Сигнал для входа в рынок это пробой консолидации сформировавшейся в часовом диапазоне при условии

развернутых скользящих средних

Сигнал

При пробитии стопа открывает противоположную позицию устанавливая стоп до уровня предыдущего

минимума или максимума в зависимости от первой сделки после которой начались убытки.

2) Торгует EUR/USD GBP/USD 

депо 300$, Lot 0.01 

Если поработать над идеей может что-то выйти прибыльное, но на данный момент - прибыльных сделок по этой стратегии меньше, а поскольку использую мартингейл, то помимо низкой прибыли может дать слив всего депозита, на реальный счет это ставить нельзя. 

Из индикаторов там только iMA и рассчет минимальной волатильности за определенный период.

Eur/usd 2015-2020

    iBollingerAndRSI Alert (ToGrammy) iBollingerAndRSI Alert (ToGrammy)

    Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш Телеграм

    ATR ATR

    Идеи Герчика для форекс. Советник ATR. Паранормальный бар перед разворотом на уровне. Торгует нормально на всех "Мажорах", но чего то не хватает. Требуется вдумчивая оптимизация...

    cm_Shadow Candles cm_Shadow Candles

    Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).

    Force Index (two variants of calculation) Force Index (two variants of calculation)

    Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.