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TorgPlus_v1.0_MT4 - эксперт для MetaTrader 4
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Советник торгует по консолидации в часовом диапазоне.
1) Сигнал для входа в рынок это пробой консолидации сформировавшейся в часовом диапазоне при условии
развернутых скользящих средних
При пробитии стопа открывает противоположную позицию устанавливая стоп до уровня предыдущего
минимума или максимума в зависимости от первой сделки после которой начались убытки.
2) Торгует EUR/USD GBP/USD
депо 300$, Lot 0.01
Если поработать над идеей может что-то выйти прибыльное, но на данный момент - прибыльных сделок по этой стратегии меньше, а поскольку использую мартингейл, то помимо низкой прибыли может дать слив всего депозита, на реальный счет это ставить нельзя.
Из индикаторов там только iMA и рассчет минимальной волатильности за определенный период.
Сигнал по двум популярным индикаторам в ваш ТелеграмATR
Идеи Герчика для форекс. Советник ATR. Паранормальный бар перед разворотом на уровне. Торгует нормально на всех "Мажорах", но чего то не хватает. Требуется вдумчивая оптимизация...
Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).Force Index (two variants of calculation)
Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер.